“Un’operazione che agevolerebbe di parecchio lo scorrimento della graduatoria di quegli assegnatari che invece non hanno trovato un cambio consensuale adatto, ma che aspettano mesi e mesi nella graduatoria del Bando mobilità”, ribadiscono Draghi e Cellai in una nota.

Il ruolo della famosa e famigerata lista, spiegano ancora i due rappresentanti di FdI, era, fino a poco tempo fa, il seguente: gli assegnatari potevano passare in Via dell’Anguillara, sede dell’Ufficio Casa del Comune di Firenze, e prendere visione della lista contenente i nuclei disposti a cambiare alloggio. E allora? Il problema è, come informano Draghi e Cellai, che questa lista, “forse a causa della normativa sulla privacy e/o forse a causa dell’epidemia da Covid-19, non si trova più”.

“Fratelli d’Italia – concludono Jacopo Cellai e Alessandro Draghi – chiede che sia ricollocata quella lista in portineria. O, ancora meglio, venga realizzato un albo online dove gli assegnatari Erp che vogliono cambiare alloggio possono, dopo aver firmato il consenso sulla privacy, iscriversi e pubblicare la loro offerta e richiesta. Nel 2023, e dopo due anni di pandemia, non è più accettabile che non si riesca ad informatizzare e a digitalizzare questo servizio.Ne va a discapito delle famiglie che aspettano”.