Firenze – Sessantadue nuovi alloggi di edilizia popolare pubblica verranno costruiti in varie parti della Toscana grazie a un accordo di programma che sta per essere sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e Regione Toscana.

L’accordo, i cui contenuti sono stati approvati dalla giunta regionale nella sua ultima seduta, permetterà di integrare il Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede la realizzazione di 192 alloggi Erp.Grazie infatti a un’ulteriore ripartizione di risorse ministeriali sono state attribuite alla Regione Toscana altri 6,7 milioni di euro cui si aggiungeranno 2,5 milioni di economie per interventi non realizzati e una integrazione di 1,2 milioni provenienti dal bilancio regionale per un toale di 10,5 milioni.