Firenze – I consiglieri Roberto De Blasi e Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle nella seduta del Consiglio Comunale, sono tornati a chiedere con un Question Time, a distanza di un mese dalla domanda analoga posta da altro gruppo di opposizione, all’Amministrazione, fino a quando si intende prorogare i lavori dei 90 alloggi ERP di via Torre degli Agli che avrebbero dovuto accogliere i legittimi assegnatari già dal 2014 e che intanto sono parcheggiati provvisoriamente nelle cosiddette “casine di legno” di viale Guidoni.

“Le casine di legno secondo le dichiarazioni dell’Amministrazione avrebbero dovuto ospitare le famiglie assegnatarie degli alloggi ERP per pochissimo tempo, poi si è parlato del 2019 ma ad oggi gli alloggi ERP sono ben lontani dall’essere terminati, nel frattempo – afferma il Consigliere De Blasi – come segnalato dagli inquilini, le casine che erano state pensate per essere limitate nel tempo hanno infiltrazioni d’acqua ovunque, cedimento dei sanitari nei bagni e vari altri problemi che necessitano urgentemente di interventi di ristrutturazione. Gli abitanti sono provati e sarebbe auspicabile che lo slittamento in avanti dei lavori avesse una data perché è esasperante che non si riesca ad avere una prospettiva a breve sulla consegna degli alloggi ERP”.

L’Assessora Albanese ha risposto che si è trattato di ritardi dovuti alla mancanza di materie prime e al blocco dei cantieri dovuti alla pandemia e anche dal fiorire di tanti cantieri per il Bonus di ristrutturazione previsto, prevedendo il 14 Febbraio prossimo quale nuova ipotetica data per l’ultimazione dei lavori secondo il cronoprogramma previsto; i Consiglieri M5S hanno fatto presente che “non tutto può essere imputabile al COVID e che siamo di fronte ad anni di ritardo con cui il COVID ha poco a che fare”.

“E anche se l’Assessora dichiara che le casine provvisorie sono costruite per durare nel tempo data la loro consistenza strutturale, i Consiglieri le hanno ricordato che le denunce degli abitanti non possono essere sottovalutate e non c’è traccia né di efficacia, né di efficienza contrariamente a quanto se ne dica”, aggiungono Masi e De Blasi.