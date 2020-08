Firenze – “La Ceccardi e la Lega non riescono ad uscire dallo schema loro più congeniale, ma socialmente molto pericoloso della guerra tra poveri”. La secca puntualizzazione arriva dall’assessore alla casa del Comune di Firenze Andrea Vannucci, e riguarda la controversa questione delle graduatorie e assegnazioni delle case di edilizia popolare. “Le norme per l’assegnazione degli alloggi pubblici ci sono e tutelano chi ha diritto a entrare in graduatoria. La vera sfida per i prossimi cinque anni non è alimentare una guerra tra chi ha più diritto all’assegnazione, ma allargare il diritto alla casa attraverso ulteriori investimenti sull’edilizia residenziale pubblica e non solo. Per quanto riguarda gli alloggi Erp è fondamentale proseguire sulla strada intrapresa del recupero degli appartamenti vuoti con risorse stanziate dalla Regione per il prossimo triennio e già approvate dal Lode fiorentino nella riunione dello scorso 23 giugno per interventi del valore di 2milioni e mezzo di euro. Allo stesso tempo è necessario pianificare negli strumenti urbanistici dei Comuni e nel bilancio della Regione nuovi insediamenti popolari con cui far fronte all’emergenza abitativa vissuta purtroppo da molti cittadini”.