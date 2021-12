Firenze – Case dell’Erp di via Pistoiese, fra muffa, infiltrazioni d’acqua, porte che non si chiudono ed altre particolarità di questo tipo, la situazione non è allegra. A portarla in consiglio comunale per l’ennesima volta, sono i consiglieri M5S De Blasi e Masi, a cui risponde l’assessora alle politiche abitative Benedetta Albanese. “A poco sono valsi gli accorati appelli dei residenti e le domande già poste in Consiglio a giugno scorso dai noi consiglieri sulle condizioni disastrose degli alloggi di via Pistoiese. Già alcune testate giornalistiche se ne erano occupate denunciando le situazioni di certi condomini invasi da muffa, infiltrazioni d’acqua, cavi elettrici volanti, ascensori inservibili, porte che non si chiudono. La situazione più a rischio – sostengono i consiglieri pentastellati – è determinata da alcuni quadri elettrici a servizio di alcuni appartamenti ai quali sono attaccati grossi cavi elettrici provvisori che entrano negli appartamenti attraverso dei fori (anch’essi provvisori) effettuati sopra le porte di casa. Va da sé che oltre al cavo elettrico passa il freddo in questo periodo dell’anno, oltre al fatto che quel cavo in tensione potrebbe essere tranciato involontariamente o volontariamente, dato che l’accesso ai vani scale condominiali è pressoché aperto a tutti dato il non funzionamento delle serrature. Nel frattempo il cantiere che avrebbe dovuto effettuare i lavori alle facciate è fermo da mesi”.

“Incredibile – sostengono i consiglieri – che ancor oggi la risposta dell’assessora Albanese sia la stessa di 6 mesi fa, ovvero che “provvederanno presto al ripristino dei quadri elettrici e al restauro delle facciate”; la genericità della risposta, identica a quella di giugno non ci soddisfa, noi vorremmo crederci”.