Firenze – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata dagli Esecutori Servizi Educativi – Brevi – Precari storici del Comune di Firenze, al Sindaco del Comune di Firenze, all’Assessore al Personale, all’Assessore all’Educazione, ai Gruppi Consiliari .

“Buongiorno ,

siamo gli esecutori servizi educativi “brevi” (con 500 contratti), precari storici del Comune di Firenze.

In riferimento agli ultimi fatti avvenuti vogliamo esprimere la nostra amarezza e delusione!

In agosto uscì sul quotidiano “Repubblica” un articolo nel quale il sindaco Nardella lamentava il fatto di non riuscire a trovare personale per le scuole comunali, erano ancora in atto le operazioni di reclutamento e comunque NOI ABBIAMO ACCETTATO TUTTI!!!

Siamo partiti circa a metà settembre con un contratto “lungo”, che a seguito alle ulteriori disposizioni del governo in merito al prolungamento emergenza Covid doveva arrivare fino al 31/01/2021 (ci avete mandato mail per chiedere se si accettava il prolungamento e tutti abbiamo risposto positivamente). Inspiegabilmente e repentinamente invece il “contratto lungo” si è concluso il 15/10 lasciando le scuole nel pieno caos e noi siamo stati rispediti nelle supplenze brevi (quei famosi contratti senza nessuna tutela che collezioniamo ormai da anni).

Noi, Ese brevi precari storici del Comune di Firenze, ci siamo sentiti traditi ed umiliati dal comportamento dell’amministrazione perché trattati come MERCE!! In passato abbiamo parlato con tutti gli assessori interessati, a luglio 2019 anche con assessore Martini, mentre con assessore Funaro abbiamo dialogato sul posto di lavoro. Tutti vi siete impegnati a fare il possibile per migliorare la nostra situazione che invece, torna sempre al punto di partenza.

Siamo pedine spostate a piacimento dal Comune di Firenze con contratti senza diritti e sempre a disposizione per tappare i buchi.

Questa nostra situazione si protrae da troppo tempo senza ancora soluzione. Adesso ci viene comunicato che dopo questa assurda interruzione saremo ricontattati il 26/10 per riattivare il contratto lungo Covid…speriamo sia verità!! Non era più semplice allungare i nostri contratti Covid fino al 31/01/2021? Del resto abbiamo visto che avete attivato anche le agenzie interinali per aumentare il personale!!

A proposito del Bando a tempo determinato vi ricordiamo che era stato già deciso di inserire il requisito di aver lavorato almeno 120 gg. nel profilo di esecutore (vedere anche bando a tempo indeterminato). Vi sollecitiamo a fare una rettifica prima della scadenza del bando che è il 22/10.

Noi siamo stanche, il nostro tempo non arriva mai, Voi amministratori e politici dovete mettervi una mano sulla coscienza e impegnarvi a trovare una soluzione. Il Comune di Firenze e la Regione Toscana si sono impegnati con l’approvazione della mozione Comunale (n.1148 dell’ 08/10/2018) e mozione regionale (n. 1206 del 27/03/2018) votate entrambe all’unanimità!

Saluti

Esecutori Servizi Educativi – Brevi – Precari storici del Comune di Firenze