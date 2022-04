Firenze – Social media, nuova identità visiva sul web e immagini professionali per comunicare in forme nuove e più efficaci il mondo degli esercizi storici fiorentini e aumentare la visibilità delle botteghe. E’ l’obiettivo del progetto presentato dall’associazione Esercizi storici nell’ambito del bando Firenze insolita 2021 dell’assessorato al Turismo e che precede il lancio di pacchetti di esperienze attraverso il portale Destination Florence e il portale Feel Florence. I contenuti del progetto sono stati illustrati oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore al Turismo Cecilia Del Re, dall’assessore alle Attività produttive Federico Gianassi e dal presidente dell’associazione Esercizi storici Gabriele Maselli.

“Un nuovo sito predisposto dall’associazione esercizi storici per raccontare le attività storiche e i percorsi in città alla scoperta di queste realtà – hanno detto gli assessori Del Re e Gianassi -, realizzato grazie ai contributi del bando per la Firenze insolita. Uno strumento che va ad affiancarsi all’attività di promozione realizzata grazie ai portali Feel Florence e Destination Florence, attraverso i quali stiamo mettendo in piedi un nuovo progetto per la vendita di esperienze legate a tutte le attività storiche fiorentine e agli artigiani di Firenze Creativa, che partirà a fine giugno. Si tratterà – hanno proseguito Del Re e Gianassi – di esperienze della durata di un’ora e mezza, suddivise in un momento di illustrazione dell’attività storica e in un momento pratico per far vedere come funziona l’attività, per poi lasciare un piccolo gadget al cittadino o turista partecipante”.

“Il protocollo d’intesa è stato l’inizio di una serie di iniziative realizzate in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ha detto il presidente Maselli -, fino ad arrivare alla più recente grazie ai contributi del bando Firenze insolita. Un bando che si è rivelato per noi molto utile, poiché ci ha consentito di portare avanti attività social e web durante tutto il corso dell’anno, compreso il periodo di lockdown, e di lanciare il nuovo progetto di promozione. Un’occasione per noi di guardare ai canali digitali con maggiore consapevolezza e migliori risultati”.

Il progetto realizzato dall’associazione Esercizi storici è incentrato sulla promozione delle botteghe attraverso una campagna di comunicazione digitale che coinvolge mestieri tradizionali e negozi storici. A partire da servizi fotografici dedicati, le tradizioni e le eccellenze vengono ora mostrate e illustrate per avvicinare fiorentini e turisti al mondo degli esercizi storici fiorentini. Il materiale digitale ha contribuito al rinnovamento del portale www.esercizistoricifiorentini.it, affiancato da una campagna social in continua interazione con i canali promozionali di Feel Florence. Le attività coinvolte sono state mappate e georeferenziate, con la realizzazione di schede e immagini per trasmettere l’atmosfera tradizionale a cittadini e turisti, per attrarre visitatori e clienti partendo dalla digital community. Oltre ad aumentare la visibilità in rete, il progetto contribuisce a garantire una maggiore partecipazione e interazione da parte delle botteghe, in modo da condividere il patrimonio della tradizione. La nuova identità visiva rafforzata è stata supportata da un piano editoriale, che ha definito tempi e contenuti per la promozione degli esercizi storici attraverso un vero e proprio storytelling in grado di mantenere vivo l’interesse e valorizzare la città e il suo tessuto commerciale.