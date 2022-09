Firenze – Riceviamo e pubblichiamo il racconto dell’incontro fra i compagni della classe 5 sezione I del liceo scientifico Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze a 50 anni dalla maturità.

50 anni sono tanti ma è tanto anche il piacere di ri-trovarsi e di raccontare importanti pezzi di vita. La scuola in questo caso non solo non ha fallito ma è stata in grado di farci superare tutte le inevitabili lacune rendendoci sicuramente più forti e uniti.

A livello statistico quei liceali maturati nel ’72 si sono trasformati in modo prevalente in medici, e poi avvocati e poi insegnanti e poi chimici e poi biologi e poi informatici e poi decoratori di moda e anche bookmaker. E dopo 50 anni la quasi totalità è adesso in pensione.

Adesso grazie ai social riusciamo a tenere la continuità del rapporto che intercorre tra le reunion che organizziamo almeno una volta l’anno a parte l’ultimo periodo della pandemia.

Il tempo è passato ma lo spirito è sempre lo stesso. Ancora oggi il piacere di ritrovarci insieme ci emoziona, ci guardiamo, ci scrutiamo, osserviamo i cambiamenti ma anche cerchiamo e troviamo negli occhi degli altri i ricordi e le emozioni, le preoccupazioni ma anche la leggerezza e le gioie di allora…

E anche stavolta che abbiamo celebrato i 50 anni da quei controversi, ma comunque meravigliosi anni ’70 nella splendida cornice de “Il Conventino”, abbiamo rivissuto insieme con immenso piacere e sincere risate ricordi di aneddoti indimenticabili, di contrasti con i prof, di amori sui banchi di scuola, di giuramenti di amicizia eterna, di errori grossolani ed incredibilmente comici fissati per sempre nei nostri ricordi liceali. In questi 50 anni da “compagni di classe” siamo passati ad “amici per la vita”. Stiamo già pensando alla nuova location per il prossimo incontro