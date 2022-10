Lucca – Un’esplosione ha fatto crollare una palazzina di due piani con due alloggi in località Torre in via per Camaiore nel comune di Lucca. Dalle macerie sono state estratte vive due persone, fra cui una donna incinta, mentre una terza era già morta. Feriti due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione e sono stati colpiti dai detriti. Ora si trovano ricoverati in ospedale, a Lucca, in codice giallo. Il bilancio è stato fatto dalla questura di Lucca. Si ritiene molto probabile una fuga di gas. I vigili del fuoco stanno ancora passando al vaglio le macerie per verificare che sotto di esse non si trovino altre persone. Sul posto, il 118 con l’elicottero Pegaso e la polizia, oltre all’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti.