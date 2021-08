Castelnuovo Val di Cecina (Pi) – Ci sarebbe una bombola di gas dietro l’esplosione che questa mattina ha provocato il crollo parziale di una casa nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina, in località Leccia, in provincia di Pisa. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari, i Vigili del Fuoco che per effettuare una ricognizione dell’area interessata hanno impiegato anche le unità cinofile.

A crollare è stata la copertura della casa. Il boato sarebbe stato avvertito anche dalle case circostanti.La località Leccia si trova a pochi chilometri a sud ovest rispetto all’abitato di Castelnuovo Valdicecina. Intorno all’abitazione ci sono macerie. I Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 della Misericordia di Castelnuovo hanno soccorso una persona che era all’interno della casa. Si tratta un 71enne che vive da solo ed è stato trasportato in codice rosso con ferite al volto e al corpo all’ospedale di Cisanello dall’elisoccorso Pegaso.