Cerreto Guidi – Giunta alla XXIV edizione, l’Esposizione dei Trattori d’epoca torna Domenica 18 luglio, a Cerreto Guidi, dopo l’inevitabile interruzione dello scorso anno per il Covid. Peraltro, a causa delle disposizioni vigenti, anche questa edizione si tiene in forme diverse dal solito e soprattutto in una sola giornata. Non verrà svolta, inoltre, la classica aratura in notturna.

Si annuncia, comunque, la presenza di un buon numero di trattoristi proveniente da varie parti d’Italia che giungerà nella prima mattinata di domenica in Piazza XX Settembre, all’ingresso del paese. Dopo la benedizione, è prevista la sfilata dei mezzi lungo un percorso panoramico sul poggio. In serata la conclusione della manifestazione che è organizzata dal G.A.C.E.B. – Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori – Cerreto Guidi ed è inserita nel programma dell’ “Estate Cerretese”. Il G.A.C.E.B., con in testa Sandra Maccanti, è riuscito a trasformare la passione per i trattori storici in una grande festa dal successo ormai collaudato, la prima in Italia, assai conosciuta anche all’estero.