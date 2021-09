Firenze – Il MAD- Murate Art District dal 9 all’11 settembre 2021 ospita la mostra di alcuni progetti dei sette manifesti pensati dagli studenti di IED, sede di Firenze.

I ventuno studenti del terzo anno di Comunicazione Pubblicitaria, coordinati da Alessandra Foschi, hanno elaborato a inizio di stagione la nuova immagine per l’Estate Fiorentina 2021 presentando vari progetti da cui poi l’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze ha selezionato il manifesto vincente per promuovere gli eventi legati alla rassegna estiva.

L’idea originale che ha portato gli studenti a progettare i manifesti è stata individuata in un nuovo modo di comunicare e per evidenziare il concetto di rinascita che ha caratterizzato tutti gli annunci del 2021, come segno di ripresa dopo la pandemia . “IED Firenze per l’Estate Fiorentina” è il titolo della mostra visitabile per due giorni dove saranno esposte le proposte elaborate dagli studenti.

“IED aveva proposto di far lavorare i propri studenti sull’immagine creativa dell’Estate Fiorentina e il Comune di Firenze ha risposto subito positivamente – ha sottolineato Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura – Questa mostra, prevista nella convenzione che ha regolato il rapporto, è un omaggio doveroso ai ragazzi che con creatività hanno lavorato al progetto e mette in risalto le straordinarie professionalità degli studenti”.

Il progetto prescelto è stato realizzato dagli studenti Edoardo Bartoli, Emilia Giubasso, Matilda Giusti, Ludovica Steffanon, e gli altri sono: “Anima Firenze!” di Dario Bani, Alessandro Bravi, Alessio Chiari; “Basipasmo” di Damiano Boragine e Paula Maria Bucea ; “D’estate c’è molto di più” di Beatrice Naldi e Laura von Elpons; “Fai vivere le tue passioni” di Sara Cabrini, Livia Ceccarelli Camilla Giachi; “Usciamo a riveder l’estate” di Gianluca Gradogna, Carolina Ronchi, Davide Tinti; “Estate fiorentina diventa cambiamento” di Serena Grazia, Eva Lazzeri, Irene Spalletti, Sebastian Zössmayr.

IED Firenze per l’Estate Fiorentina

09- 11 settembre 2021

MAD Murate Art District – Sala Anna Banti

Piazza delle Murate, 50122 Firenze

Ora: 14:30 – 19:30

Ingresso libero