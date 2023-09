Firenze -“Davanti ad una situazione di rischio per la salute pubblica con parametri degli inquinanti atmosferici che hanno superato nuovamente i limiti, non possiamo che accettare un’ordinanza non certo indolore, tanto per le imprese che per i cittadini, ma che recepisce alcune misure che abbiamo richiesto”. Sono parole del presidente di Cna Firenze Giacomo Cioni, circa l’ordinanza che prenderà efficacia domani, 1 settembre, e che riguarda la circolazione cittadina.

“Mi riferisco alle deroghe al divieto previste e alla proroga degli incentivi per la sostituzione delle auto – precisa Cioni – ma occorre ancora fare di più, e non solo a livello locale. E’ necessario che a livello nazionale si spazzino via tutti i dubbi relativi alla tipologia di automezzi che effettivamente potranno circolare nel prossimo futuro, predisponendo conseguenti ed adeguati incentivi che tengano necessariamente conto dell’aumento dei tassi d’interesse, visto che acquistare oggi è molto più oneroso rispetto anche solo ad un anno fa. A livello locale, siamo lieti che Palazzo Vecchio sia riuscito ad ottenere dal Ministero ulteriori fondi per il cambio dei veicoli che saranno disponibili da ottobre anche sull’usato, ma torniamo a chiedere di poterli mettere a disposizione per tutti i residenti della Città Metropolitana (non solo dell’agglomerato), nessuna area esclusa, che lavorano o studiano in città e la celere realizzazione delle infrastrutture necessarie alla svolta green, a partire dalle colonnine di ricarica”.