Firenze – Il British Institute of Florence, ha accolto nella sua sede di Palazzo Lanfredini, la presentazione del libro di Michael Griffiths e John Lucas, “L’economia del valore – la nuova sfida del capitalismo moderno” Mondadori Editore con la traduzione di Rossella Rossini, dove sono intervenuti l’autore, Michael Griffiths, e Alessandro Grazioli.

Un’opera ragguardevole che contiene importanti riflessioni sull’attuale situazione economica mondiale, sulla natura delle crisi che hanno devastato il sistema finanziario di tanti paesi incrinando il rapporto di fiducia esistente.

I due autori, Michael Griffiths, laurea in lettere classiche a Cambridge e un diploma in Economia e commercio al British Institute of Management, è stato un uomo d’affari e presidente della Camera di Commercio Britannica per l’Italia, e John Lucas, recentemente scomparso, filosofo e matematico, membro fondatore dell’Oxford Consumers’ Group, nel loro volume, auspicando un nuovo modo di pensare l’economia, sostengono la necessità di legare la pratica economica a dei principi etici fondamentali e soprattutto alla capacità di creare valore, elemento che contribuisce a realizzare una giustizia economica.

Questo comporta la massimizzazione del profitto unito a un inscindibile contributo sociale. “Lo sforzo pregevole di questo libro è quindi rispondere a temi cruciali per lo sviluppo organico di un sistema economico in una maniera pratica e comprensibile. Temi quali il rapporto tra ricchezza e valore, la dimensione dello stesso (valore economico, valore contabile e valore sostenibile), i limiti delle metriche di misurazione attuali (contabili e para-contabili) nel libro non restano temi teorici da trattare in modo esclusivamente accademico ma vengono affrontati in modo scientifico sulla base di esperienze pratiche”, afferma Alessandro Grazioli, partner del network Deloitte.

Aumenta la consapevolezza di quanto sia parziale l’attuale reporting obbligatorio delle imprese in una situazione in forte evoluzione. Partita da un piccolo gruppo di aziende la nuova economia del valore si sta diffondendo grazie alle richieste del mercato e alla sempre più cosciente partecipazione dei consumatori. L’etica economica, la creazione di valore e i virtuosismi degli operatori creano maggiore fiducia nel sistema economico e finanziario e intervengono a costruire un nuovo pensiero economico. Molti e significativi gli interventi da parte dei presenti, tra cui manager impegnati nell’amministrazione pubblica, ricercatori e professori di economia.