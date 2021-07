Vicchio – A Vicchio torna Etnica. Sarà una edizione diversa rispetto al passato: le regole attuali hanno aperto uno spiraglio per ripartire a condizioni differenti. Cambio location per evitare le commistioni fra le attività commerciali del centro storico e i concerti. Posti a sedere davanti al palco. Spostamento al mese di luglio del festival.

Forse non sarà il solito abbraccio collettivo con balli davanti al palco, Ma saranno ugualmente quattro giorni di musica, mercati, street food, dj set.

Il palco principale sarà allestito all’interno del Parco della Rimembranza dove è previsto un ingresso a pagamento con posti a sedere (prezzi super popolari), in piazza della Vittoria invece il mercatino etnico, l’area bar e street food.

Ci saranno concerti in piazza della VIttoria, prima del live sul palco principale, ad accompagnare aperitivo e cena. E after show intorno alle 23,00 dj set per gustarsi una birra accompagnati da buona musica.

Il festival entra nel vivo sabato 24 con il concerto/evento in esclusiva italiana di Dobet Gnahorè. Cantante, danzatrice, percussionista, Dobet Gnahoré non ha eguali come interprete e performer. Combinando vocalità e presenza scenica, trascina il pubblico in esibizioni carismatiche e potenti. Vibrante e creativa, è diventata una delle più grandi voci africane del momento. Vincitrice di un Grammy Award, presenta nel 2021 il suo ultimo lavoro discografico: Couleur. Con questo nuovo album, rompe con lo stile acustico e introspettivo del passato passando ai moderni suoni afro pop in un ventaglio di ispirazioni e culture che ha incontrato nel corso della sua carriera. Groove ballabili, ritmi elettronici, agili linee di chitarra elettrica: il sesto album di Gnahoré riflette l’energia dell’Africa moderna e la conferma come uno dei talenti più luminosi e sorprendenti del panorama musicale africano.

Il finale della ventitreesima edizione, domenica 25, è affidato a un gradito ritorno, Sandro Joyeux. I concerti di Sandro sono pura gioia ed energia, un viaggio mistico accompagnato dalla sua calda e profonda voce, attraverso il ritmo del deserto e le strade polverose dell’Africa Occidentale, tra i Banlieues di Parigi e il reggae dei ghetti giamaicani. Il suo è uno spettacolo con un repertorio di brani originali e reinterpretation di brani tradizionali Africani. Sandro Joyeux è un performer ironico, scanzonato, affascinante, un moderno “griot”, capace di catturare il pubblico con le sue suggestive storie di viaggio e leggende, prende il pubblico per mano e fa cantare tutti in antichi esotici e sconosciuti linguaggi. Ai suoi concerti, siano essi da solo o con la band non puoi fare a meno di ballare insieme a lui.

Prima dei concerti serali, altre band si esibiranno durante l’orario dell’aperitivo e della cena. Si inizia giovedì 22 con i Major Mood trio con il loro sound positivo e frizzante fatto di brani italiani e internazionali. Venerdì 23 altro gradito ritorno: Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar. Virtuoso della tromba e amante della musica gipsy balkan. Sabato 24 un altro gruppo internazione con i C.A.F.E. collettivo afrotropical fusao etnica per un viaggio da Cuba a Capoverde passando attraverso il Brasile. Torna a grande richiesta per un super finale Graziano Poggetti, domenica 25, cantante chitarrista livornese.

L’after show è invece affidato giovedì 22 a Tommaso Carlà, venerdì 23 a Yorghe dj, sabato 24 a Paolo&Paolo.

Foto: Dobet Gnahoré by Jean Goun

Programma

Giovedì 22 luglio

Ore 19,00 inaugurazione mercato etnico e street food

Ore 19,30 concerto Major Mood trio (piazza della Vittoria)

Ore 21,30 concerto Bobo Rondelli (parco della Rimembranza). Ingresso € 10,00

Ore 23,00 Tommaso Carlà dj set (piazza della Vittoria)

Venerdì 23 luglio

Ore 19,30 concerto Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar (piazza della Vittoria)

Ore 21,30 concerto Mescaria (parco della Rimembranza). Ingresso € 2,00

Ore 23,30 Yorghe dj set (piazza della Vittoria)

Sabato 24 luglio

Ore 19,30 concerto C.A.F.E’. collettivo afrotropical fusao etnica (piazza della Vittoria)

Ore 21,30 concerto Dobet Gnahorè (parco della Rimembranza). Ingresso € 5,00

Ore 23,30 Paolo&Paolo dj set (piazza della Vittoria)

Domenica 25 luglio

Ore 19,30 concerto Graziano Poggetti (piazza della Vittoria)

Ore 21,30 concerto Sandro Joyeux (parco della Rimembranza). Ingresso € 2,00