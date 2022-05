Bologna – Dalla Sala della Traslazione del Convento di San Domenico a Bologna si è svolto ieri mattina il dialogo con il senatore Pierferdinando Casini, il giornalista Piero Meucci, autore del libro “Ettore Bernabei, il Primato della Politica”, moderato da Marco Ferrari, presidente di Apis e preside del Liceo Malpighi di Bologna.

Il secondo di 5 dialoghi promossi da APIS (Amore per il Sapere), Incontri esistenziali e Fondazione De Gasperi in collaborazione con l’Istituto Parri, su “La sfida dell’informazione e delle infrastrutture di un giovane Paese”. Un evento all’interno di un ciclo di approfondimenti sulla storia nazionale contemporanea “5 Ore per 50 anni”, che prende le mosse dalla figura di uno dei protagonisti del periodo: Ettore Bernabei, dal 1961 direttore generale della RAI e poi direttore di Italstat (Società Italiana per le Infrastrutture e l’Assetto del Territorio). Un incontro sugli anni ’60 durante i quali i media, e le infrastrutture italiane, indubbie protagoniste,furono adeguate e modernizzate per il decollo industriale del nostro Paese. In sala presenti alunni,professori e in collegamento nazionale 1000 tra studenti,docenti e studiosi.

Obiettivo dell’incontro, aperto da Giovanni Bernabei,“la volontà di far conoscere soprattutto agli studenti un pezzo di storia che va dal 1956 al 1984,che essi spesso,purtroppo non conoscono e che è invece possono scoprire leggendo gli scritti raccolti nei diari da Ettore Bernabei”.

Un parlare in maniera approfondita dell’autorevole giornalista fiorentino che fu senza dubbio un indiscusso protagonista della ricostruzione post bellica del Paese e mentore prezioso nelle fasi alterne dei governi tecnici,deficit pubblico,terrorismo e privatizzazioni. Meucci omaggia in apertura il Bernabei giornalista che fece i suoi primi passi al “Giornale del Mattino”, fu amico dell’allora Sindaco di Firenze, il democristiano e cattolicissimo Giorgio La Pira di cui ne condivise la visione dialogante e lo spirito cristiano.E dice che “Bernabei fu grande in tante cose ma soprattutto un grande giornalista”.

E Meucci ritiene fondamentale per conoscere cosa avvenne nel nostro Paese, all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, la lettura dei diari di Bernabei che, benché suddivisi in due periodi 1956 -1984 e 2007-2016, “ricostruiscono in tantissime pagine fatti precisi, scritti con un taglio giornalistico:passi virgolettati, oggettivi dell’avvenimento e descrittivi del contesto”.

Ma la capacità organizzativa unita all’abilità ed alla lungimiranza delle idee apparvero in tutta la loro grandezza allorquando nel 1961 Ettore Bernabei lasciò la direzione del “Popolo” a Roma, l’organo d’informazione politica della Dc che aveva radicalmente modernizzato e divenne direttore generale della Rai dando vita ad una televisione nuova e al contempo etica e divulgativa . Con lui nacquero il secondo canale,il palinsesto,il prolungamento dell’orario dei programmi, le Tribune politiche, il giornalismo d’inchiesta con il Rotocalco Tv (oggi Tv7), realizzato da Enzo Biagi come direttore del Tg1. E poi i telequiz, le trasmissioni di alfabetizzazione a cura del maestro Alberto Manzi,(si stima che allora un milione di italiani impararono grazie a lui a leggere e a scrivere),l’intrattenimento culturale dei grandi sceneggiati storici e il “teatro” del grande Eduardo, mentre i telegiornali amplificavano il messaggio governativo. E Casini,dopo un’introduzione storica su cosa accadde in Europa durante e dopo la seconda guerra mondiale, “fermata dalla coalizione di popoli liberi che si crea”, ha spiegato che “Bernabei ha fatto la Rai” in tempi in cui l’informazione non c’era. E rivolgendosi agli studenti che oggi attingono le notizie attraverso i social o internet, Casini ha spiegato l’importanza del mezzo televisivo di allora che ,entrando nelle case degli italiani,li acculturava nel rispetto del pluralismo informativo a cui Bernabei dedicò uno scritto di suo pugno. “Per chi lavora in televisione il pluralismo informativo è il rispetto del pubblico di tutti i tipi e di tutte le età”.

Ed è anche per questo che con Ettore Bernabei la televisione registrò l’enorme consenso degli italiani perché con lui la Rai fu consapevole del suo ruolo identitario e plurale destinato a durare fino agli anni ’70 quando, l’avvento delle Tv private, le trasformazioni sociali ne intaccarono la compatezza. Fu allora che Bernabei lasciò quell’incarico (1974), prendendo le redini dell’Italstat, la società a partecipazione statale per la progettazione e costruzione di grandi infrastrutture. Anche qui Bernabei ebbe ben chiara la visione, specie per lo scenario internazionale, di quanto fosse necessario rafforzare l’Italia in quel settore così decisivo per il suo sviluppo. Mise in campo una squadra eccellente che portò l’azienda a risultati altissimi. L’obiettivo era l’Autostrada del Sole e ad essa guardava per tutte le altre opere di cui aveva bisogno il nostro Paese.

“Oggi, – ha detto Casini, – sono venuto da Roma a Bologna per poi rientrare a Roma nel pomeriggio. Tutto in una giornata. Una cosa impensabile ai miei tempi. Ma anche questo si deve alla lungimiranza di Bernabei che vedeva nelle grandi opere la via per la modernizzazione del Paese”. E Infine un accenno in politica alle contestazioni del ’68 simili per certi versi a quelle grilline di quattro anni fa,che però allora determinarono un cambiamento nell’Italia burocrate svecchiandola. Rivendica però Casini “il merito”, lo strumento che consente a chiunque,soprattutto a chi non ha i mezzi, di emergere. E ha ricordato la bella storia di Obama: “il merito fa sì possa diventare il capo del mondo”. E ha poi concluso con la parabola dei talenti che gli uomini ricevono dal Signore e che devono far emergere nel lavoro perché li rende, indipendentemente dal guadagno, dignitosi e liberi.

E riferendosi a Bernabei uomo di una grandissima fede riporta una frase di Ignazio di Loyola,il santo tanto amato dai cristiani: “Bisogna operare molto,lavorare molto come se tutto dipendesse da noi e pregare di più perché tutto dipende da Dio”.