Il regista italo-iracheno Haider Rashid ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo film Europa da Giuseppe Tornatore, presidente di Giuria al Red Sea International Film: Best Director e Best Actor. Il film “indirettamente” rappresenterà anche l’Italia agli Oscar® giacché, come produzione italo-irachena, è stato candidato dall’Iraq per gareggiare come Miglior Film Straniero.

Europa è stato presentato a Cannes alla Quinzaine Des Réalisateurs dove ha vinto il Premio della Critica internazionale Beatrice Sartori Award, e in seguito in numerosissimi altri festival internazionale dove ha riscosso molti riconoscimenti. In Italia è stato segnalato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e distribuito in sala da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Haider Rashid, nato e cresciuto a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, con questo film racconta del difficile viaggio di un giovane iracheno, Kamal (Adam Alì), che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria. Lungo la cosiddetta “rotta balcanica”, Kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una via di fuga in un’interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono. Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal lotta strenuamente per la libertà e la vita. Una vicenda che sembra anticipare i drammatici fatti di oggi al confine tra Polonia e Bielorussia.

Europa è diretto da Haider Rashid, la sceneggiatura e il montaggio sono di Haider Rashid e Sonia Giannetto; fotografia di Jacopo Maria Caramella; la scenografia di Francesco Bacci; i costumi di Alice Rinaldi; il suono in presa diretta di Giandomenico Petillo; il sound design di Gabriele Fasano, VFX Supervisor di Daniele Bernabei. Vendite Internazionali MPM Premium (Francia). Prodotto da Haider Rashid, EUROPA è una produzione Radical Plans (Italia) in associazione con Beyond Dreams (Kuwait) e Fair Play (Italia), con la produzione esecutiva di ODU Movies (Italia) e Berta Film (Italia). Con il contributo di Direzione Cinema e Audiovisivo – Mic; Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema – Toscana Film Commission; Baghdad Film Fund – Ministry Of Culture, Iraq; Afac – Arab Fund For Arts And Culture; Proxima Award – Milano Film Network; Osn Award – Cairo Film Connection.