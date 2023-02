Firenze – Mercoledì 22 febbraio, alle ore 17,30 “La Libreria” di Palazzo Pucci (via de’ Pucci 4, Firenze) ospiterà la presentazione dell’ultimo fascicolo dell’annata 2022 della rivista «QCR – Quaderni del Circolo Rosselli», diretta da Valdo Spini e pubblicata da Pacini Editore.

Il tema, dell’incontro come del fascicolo, è interessante quanto vasto, ovvero “Il futuro dell’Europa”; a introdurre il dibattito sarà il direttore Valdo Spini, insieme a Francesca Pacini, Direttrice Editoriale della casa editrice Pacini.

A seguire interverranno Andrea Puccetti, che parte del Direttivo Fondazione Rosselli e la senatrice Vittoria Franco, dell’Università degli studi di Firenze.

Questo fascicolo, che ha chiuso appunto l’annata 2022 della prestigiosa rivista, raccoglie e pubblica gli atti della tavola rotonda organizzata dall’Aici (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), a Roma il 13 settembre 2022, a cura di Andrea Mulas.

La pubblicazione, come scrive Valdo Spini, presidente dell’Aici e direttore dei QCR, intende «dare il suo contributo per parlare di Europa in questo momento così complicato e così difficile. Con un po’ di retorica, intende dare un contributo alla coscienza europea del nostro Paese. Alla coscienza che senza una politica europea dell’Italia, i nostri gravi problemi non si risolvono, anzi si aggravano».

Il libro contiene un saggio iniziale dal titolo significativo di “L’Europa che avremo” a firma di Giuliano Amato che, nel convegno e nel QCR, ha dichiarato tra l’altro: «Il cammino verso un’Europa più integrata è inevitabilmente accidentato e dipende dalla predisposizione cooperativa o conflittuale di identità e di interessi nazionali, che ci sono e che, realisticamente, sono destinati a restare. Arriveremo dunque mai a una federazione? Temo proprio che abbia ragione il Tribunale costituzionale tedesco, quando scrive che i passi avanti che potremo fare così come sinora è accaduto sono quelli che stanno dentro i confini di una Unione di Stati». L’ingresso all’evento è libero e non è necessaria la prenotazione.