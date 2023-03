Firenze – Un corso di formazione, proposto alla Città Metropolitana di Firenze dalla Istituzione di Studi Firenze per l’Europa (Isfe), rivolto a Dirigenti e Funzionari degli Enti pubblici della Cttà Metropolitana, si sta tenendo in Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, con la presenza di esperti, per dare o rispolverare gli strumenti che i dirigenti apicali della pubblica amministrazione devono avere ben presenti nei rapporti sempre più stretti con l’Europa. Europa di cui facciamo parte e di cui, dopo essere stati per anni fervidi sostenitori e inizatori, ora stiamo guardando con freddezza e addirittura con sospetto, se non con aperta ostilità. Il corso di formazione titola ‘Conoscere l’Europa per conoscere il nostro futuro’, e nel merito si tratta di un dialogo sull’Europa, la sua storia, le sue Istituzioni e le sue linee di intervento.

A proposito del corso, della sua necessità e della natura della strisciante avvesione italiana per l’Europa succeduta a un periodo fecondo in cui fummo tra i fondatori e propugnatori dell’idea europea, abbiamo posto alcune domande al Dott. Alessandro Belisario, del comitato Direttivo di Isfe.

L’Europa c’è, ma in pochi la conoscono. Qual è la finalità del vostro ciclo di 5 lezioni, partite il 9 marzo scorso e che si concluderanno giovedì 4 maggio, per cui avete mobilitato alcune fra le più alte competenze sul territorio?

“Intanto è esatto dire che l’Europa c’è, ma in pochi la conoscono. Poi, occorre ricordare che l’Isfe, che insieme alla Città Metropolitana ha realizzato questa iniziativa del corso, è nata nel 2020, quindi un’associaizone giovanissima, composta da professori universitari, esperti, professionisti, con professionalità e competenze che vengono messe a disposizione della comunità per far conoscere un qualcosa di cui tutti parlano ma in realtà pochi sanno. Un tema che rmane abbastanza misterioso, o che emerge in coincidenza dell’emersione di questioni di segno negativo. I fatti degli ultimi tempi di Bruxelles, norme astruse o assurde, tutto ciò coadiuva a raffigurare l’Europa come una maestra cattiva che impone ai Paesi norme restrittive, rigide e punitive. Questo è l’immaginario che predomina in questo momento in Italia”.

Quali possono essere i motivi di questo forte disamoramento italiano per l’Europa?

“Ciò che si può dire è che comunque in Italia si è assistito a un’inversione di tendenza, perché l’Italia era il Paese più euopeista di tutti. Forse nel periodo in cui l’Europa era ancora in stato embrionale e quindi si potevano eggere i potenziali vantaggi senza immaginare la necessità di accettare anche gli inevitabili svantaggi. Quando l’Europa ha cominciato a operare in concreto, senza nascondere il fatto che alcune norme sono abbastanza strane e qualche critica è legittima e giusta, bisogna tenere ben presente che l’Europa non è semplicemente questo. Ciò che a mio giudizio, manca, è la capacità dell’Europa a livello di comunicazione. Del resto, oltre agli aspetti negativi, che c sono, l’Europa comprende molti aspetti positivi, a partire dall’assenza delle guerre, ai sistemi di coordinamento che sono funzionati ad esempio nel periodo della pandemia da Covid, al Pnrr. Insomma, ci sono svariati aspetti che si radicano sulla solidarietà che sono emrsi in particolare a fronte delle ultime grandi crisi, da quella finanziaria del 2008 passando per il covid alla guerra russo-ucraina. Aspetti tuttavia che non riescono a bucare il video dal punto di vista della comunicazione”.

Di fatto, le uniche cose che emergono con forza a livello mediatico sono quelle negative. Come mai?

“La vicenda del 2008, in cui la Grecia fu punita per tutto ciò che è noto, fu un passaggio in un certo senso funesto per l’idea stessa di Europa, tant’è vero che in seguito, a partire dal famoso Whatever it takes di Draghi (“Ho un messaggio chiaro da darvi: nell’ambito del nostro mandato la Bce è pronta a fare tutto il necessario a preservare l’euro. E credetemi: sarà abbastanza”, disse a Londra Draghi al Global Investment Conference il 26 luglio 2012 ndr), le politiche europee hanno preso un’altra direzione. Diciamo però che l’affaire Grecia non ha certo contribuito ad accrescere le simpatie dell’Europa, e gli italiani che in qualche modo sono vicini alla Grecia, forse l’hanno percepito come una minaccia”.

Pensa che le sfide epocali cui siamo di fronte, a partire dal clima e dagli effetti della globalizzazione di cui non possiamo non tenere conto, possano essere affrontate in mdodo credibile da parte dei singoli Paesi? In un certo senso si può dire che, piaccia o non piaccia, l’Europa è necessaria?

“Per paradosso, sono le crisi a produrre effetti positivi. E’ difficile che in una situazione normale si lavori per obiettivi comuni. Quando sono arrivati momenti di crisi (pandemia, guerra…) è emersa la tendenza, sia pure con tutte le difficoltà prevedibili, a trovare soluzioni europee. E’ chiaro che le sfide che ci presenta questo momento storico, che riguardano per esempio il continente africano, problema non certo banale, ma in generale riguardano ormai tutto il pianeta, il ruolo della Cina e in prospettiva dell’India, aprono il confronto con miliardi di persone che oggi producono e soprattutto cercano di procedere sviluppandosi dal punto di vista tecnologico. Certamente, noi europei abbiamo una grande forza, i valori dell’Europa, che comunque sono anche valori di solidarietà, giustizia, democrazia. Questo, che è un patrimonio enorme, spinge anche i popoli ad avvicinarsi dove ci sono queste condizioni”.

Come sono strutturati i vostri corsi?

“Si tratta di un ciclo breve che focalizza 5 grandi argomenti. Il corso nasce rivolto a un pubblico riservato di dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni e di tutti i comuni che vi afferiscono. Questo perché intanto è un primo tentativo di tpo sperimentale. In secondo luogo, perché abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione su un pubblico che ha anche un impatto immediato e concreto sulle questioni europee, basti pensare alle procedure per il Pnrr,, che interessa molto i Comuni e che quindi ci sembrava il target privilegiato. Le lezioni comunque saranno registrate e messe su youtube, a disposizione di chi vorrà avvalersene. Il nostro pubblico iniziale presenzia o in presenza, nella sede di Palazzo Medici Riccardi, o da rempto, collegandosi online. L’iniziativa tocca i tempi principali, la storia, l’economia, le istituzioni, i giovani e il sociale e il Pnrr. Ciascun argomento è trattato da un esperto, affiancato da un giiornalista, in modo tale da non risultare una lezione di tipo accademico, ma con un format quasi televisivo”.