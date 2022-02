Novi Sad – Prima medaglia italiana agli europei di Scherma Under 20 e Under 17 che si svolgono a Novi Sad in Serbia. La pisana Irene Bertini ha raggiunto la seconda posizione nella gara del fioretto femminile giovani. L’atleta dei Carabinieri, che si allena presso il Pisascherma, è stata sconfitta solamente nell’atto conclusivo dalla britannica Stuchbury per 15-12.

Irene Bertini, che aveva cominciato la giornata con 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, s’è avviata a grandi falcate verso il podio dominando, uno dopo l’altro, tutti gli assalti del tabellone a eliminazione diretta. Nel turno delle 64 la pisana ha rifinato un 15-6 all’israeliana Koren, poi ha superato l’insidia della moldava Cojacori, battendola 15-12, e ha conquistato un posto tra le “top 8” dominando la polacca Zurawska, ancora per 15-6. Stessa musica e uguale punteggio nel match che valeva la “zona medaglia”: il terzo 15-6 di giornata, inflitto stavolta alla francese Rousseau, ha portato Irene tra le “magnifiche quattro”.

Foto: Bertini prima a sinistra

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FIORETTO FEMMINILE INDIVIDUALE – Novi Sad (Serbia), 26 febbraio 2022

Finale

Stutchbury (Gbr) b. Bertini (ITA) 15-12

Semifinali

Bertini (ITA) b. Vasile (Rou) 15-10

Stutchbury (Gbr) b. Druck (Isr) 15-8

Quarti di finale

Vasile (Rou) b. Ferrari (ITA) 15-9

Bertini (ITA) b. Rousseau (Fra) 15-6

Stutchbury (Gbr) b. Bonny (Fra) 15-7

Druck (Isr) b. Blazic (Cro) 15-10

Tabellone da 16

Ferrari (ITA) b. Williams-Stewart (Gbr) 15-8

Vasile (Rou) b. Amore (ITA) 15-13

Bertini (ITA) b. Zurawska (Pol) 15-6

Tabellone da 32

Ferrari (ITA) b. Kuritzky (Isr) 15-6

Amore (ITA) b. Kollar (Hun) 15-7

Bertini (ITA) b. Cojacori (Mda) 15-12

Lachman (Pol) b. Molinari (ITA) 15-9

Tabellone da 64

Ferrari (ITA) b. Sitova (Lat) 15-6

Amore (ITA) b. Kovacs (Hun) 15-7

Bertini (ITA) b. Koren (Isr) 15-7

Molinari (ITA) b. Kocourova (Cze) 15-3

Fase a gironi

Giulia Amore: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Irene Bertini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Carlotta Ferrari: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Matilde Molinari: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (83): 1. Carolina Stutchbury (Gbr), 2. Irene Bertini (ITA), 3. Lior Druck (Isr), 3. Karina Vasile (Rou), 5. Carlotta Ferrari (ITA), 9. Giulia Amore (ITA), 24. Matilde Molinari (ITA).