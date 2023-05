Firenze – “Guardo questa coppa con occhi da atleta e con gli occhi di madre: da atleta conosci quello che c’è dietro questo trofeo e so che per tutte le squadre che arriveranno in Italia sarà una grande emozione; da mamma dico che questa è una coppa che mi segna, i talenti sono dei doni e i sacrifici diventano scelte, da adulti abbiamo la responsabilità di far sì che i giovani si appassionino allo sport e alla pallavolo in particolare, siamo in un momento difficile in cui ciascuno di noi deve impegnarsi ad onorare questa cosa”.

Difficile non provare un fortissimo brivido d’emozione ascoltando le parole con le quale il mito della pallavolo Maurizia Cacciatori ha presentato questa mattina nella Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio la tappa fiorentina dell’Euro Volley Tour che precede i campionati Europei maschili e femminili in programma questa estate con due appuntamenti di tutto rilievo per Firenze in occasione degli ottavi e dei quarti di finale. “Firenze – ha continuato – è una città appassionata di sport e sono sicura che sarà uno straordinario Europeo e che sia un qualcosa che possa restituire un po’ di quello che abbiamo perso in questi ultimi due anni. Sarà un piacere osservare le partite attraverso gli occhi di le gioca e di chi le guarda perché saranno occhi pieni di gioia e di emozioni, perché siamo in una delle città più belle del nostro Paese.”

Con lei l’Assessore allo Sport Cosimo Guccione e il Presidente della Regione Eugenio Giani, Giammarco Modi e Claudia Frascati rispettivamente presidente regionale e provinciale Fipav ma anche nomi che hanno fatto la storia della pallavolo italiana come Roberto Ghiretti uno dei primissimi general manager professionisti che a Parma negli anni Novanta ha vinto praticamente tutto a livello nazionale e internazionale o come Piero Vannucci pluriscudettato con la Ruini prima e l’Ariccia-Federlazio Roma poi, oltre al sindaco Dario Nardella passato per un saluto e finito immediatamente in mezzo ai fotografi e ai flash accanto alla Coppa vinta nella manifestazione del 2021 dalla nostra Nazionale. Già perché l’altra stella della giornata è stata propria lei, la Coppa, pesantissima che verrà appunto portata in giro nelle sedi che ospiteranno i Campionati. Firenze è stata la prima tappa dell’EuroVolley Tour e questo battesimo rappresenta un avvio importante non solo per la città dal momento che per la prima volta in Europa una unica nazione sarà sede dei tornei maschili e femminili Maschili e questo onore tocca proprio all’Italia. Prologo ieri a Prato con le finali Nazionali under 15 maschili vinte da Treviso, poi questa mattina alla scuola media inferiore Dino Compagni studentesse e studenti dell’istituto hanno incontrato Maurizia Cacciatori, che si è raccontata come giocatrice e come persona spiegando cosa ha significato per lei vestire la Maglia Azzurra. Dopo l’incontro con i giornalisti il van personalizzato su cui viaggia il trofeo si è spostato al Centro Sportivo Sales, dove i ragazzi e le ragazze delle società fiorentine hanno potuto scattarsi una foto con la Coppa e partecipare all’EuroVolley Quiz.

“Per questo appuntamento – aggiunge Guccione – abbiamo lavorato tanto con la FIPAV regionale e e abbiamo raggiunto un bel traguardo. Tre istituzioni Comune di Firenze, Firenze Città Metropolitana e Regione Toscana che hanno come obiettivo non solo offrire gare di altissimo livello, ma quello di avvicinare i giovani allo sport. I campionati Europei si possono fare a Firenze perché a Firenze esiste Palazzo Wanny grazie Wanny Di Filippo che ha voluto realizzare questo gioiello per la nostra città. Noi vogliamo far conoscere Firenze non solo per le sue bellezze artistiche ma anche per la qualità dello sport che propone e per i servizi che offre ai più giovani.”

Un progetto che vuole promuovere la pallavolo e i loro protagonisti, che trasmette emozioni e valori e, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare. A Firenze ottavi e quarti di finale si disputeranno a Palazzo Wanny, la casa della pallavolo fiorentina e toscana; il palasport nell’occasione sarà predisposto per ospitare 4.000 persone. “Sono molto contento di aver ascoltato le parole di Maurizia Cacciatori – ha spiegato il Governatore toscano -, perché ci troviamo davanti all’eccellenza e sono orgoglioso che questa eccellenza del volley sia toscana. Sono molto orgoglioso del volley femminile fiorentino e di Palazzo Wanny, che è l’esempio di come si possono creare condizioni per la crescita dello sport e del volley in particolare. Essere parte del circuito degli Europei è un onore per Firenze e per la Toscana. Grazie alle sinergie del territorio insieme si fa rete ed emergono i valori”.

L’Euro Volley Tour tornerà a Firenze una seconda volta per un workshop sull’impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi. Interverranno istituzioni locali, sportive e non, aziende partner della Federazione Italiana Pallavolo, insieme a esponenti del mondo universitario. Nella stessa occasione il giornalista Massimo Salmaso, condurrà un Volley Talk, dedicato alla storia della Maglia Azzurra, dalla sua nascita fino ai trionfi degli ultimi anni e insieme a lui saranno presenti ex Azzurri ed ex Azzurre.