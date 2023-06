Firenze – Il senatore di Italia Viva a Firenze per lo stadio, ma l’affondo alla Procura fiorentina per la gestione della vicenda dell’ex Astor non manca ad arrivare, per la lentezza dello sgombero, pur a fronte “della scomparsa di una bambina di 5 anni”. Una bambina, ovvero Mia Kataleya Alvarez Chicllo, ormai nota a tutti come la piccola Kata. E che sembra ancora, nonostante alcune nuove piste, volatilizzata.

Una rifelssione a titolo del tutto personale, come sottlinea Renzi, in sede di incontro con la stampa sulla questione stadio Franchi. “In questa città la Procura dovrebbe pensare a sgomberare gli immobili o a sgomberare per tempo. Si parla degli appartamenti, dei costi di una camera di albergo e poi sparisce una bambina di 5 anni e stanno tutti zitti, questa cosa mi fa uscire di testa. Io ritengo la Procura di Firenze moralmente responsabile del mancato sgombero dell’hotel Astor”. E quindi, “per me la Procura doveva sgomberare a settembre 2022 ma diciamo aveva le sue ragioni. Ma quando il 10 giugno sparisce Kata, si doveva fare subito lo sgombero. Perché si è aspettato sette giorni? Per noi la difesa dei diritti è fondamentale. Se sparisce una bambina non me ne frega niente di quanto costa una camera di albergo”.