Firenze – Lega all’attacco sulla questione dell’occupazione dell’hotel Astor, organizza una manifestazione contro tutti in piazza San Jacopino per sabato. Ciò di cui di lamenta è il ritardo che a suo dire si è verificato per lo sgombero dell’occupazione. Uno sgombero mai messo in atto, nonostante le richieste del Comune.

All’iniziativa della Lega, rispondono le assessore al welfare e alla sicurezza, rispettivamente Sara Funaro e Benedetta Albanese.

“Siamo alle comiche – dice l’assessora Funaro – leggo che sabato la lega va in piazza contro sé stessa. Vanno a San Jacopino a dire che è inaccettabile che l’ex Astor non sia stato ancora sgomberato e quindi la pensano come noi. Ai ministri e alla Lega diciamo: vi svegliate? Noi ci occupiamo del recupero sociale ma voi vi decidete o no a riportare la legalità laddove non c’è come vi chiediamo noi? La Lega fa sciacallaggio politico mentre tutti lavorano senza sosta e con apprensione per la scomparsa della piccola Kata, che è la nostra priorità”

L’’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese aggiunge: “Abbiamo tenuto i toni bassi in questi giorni per rispetto per la vicenda e perché tutti gli sforzi devono essere concentrati sul ritrovamento della piccola. Ma davanti allo sciacallaggio della Lega non passiamo tacere. Sono sette mesi che chiediamo lo sgombero di questo immobile, esattamente da quando è occupato e cioè da quando la destra ha vinto le elezioni. A Roma promettono ordine e sicurezza, fanno ogni giorno un decreto e dicono che vogliono inseguire nel globo terracqueo gli scafisti. Non c’è bisogno di andare in giro nel mondo. Iniziate da San Jacopino e dall’hotel Astor. Siete in ritardo ma meglio tardi che mai. Altrimenti è meglio che il governo taccia”