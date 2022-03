Arezzo – Altro gravissimo incidente sul lavoro oggi, venerdì 18 febbraio, presso l’azienda che ora è di Newlat (ex Buitoni), a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Secondo le prime ricostruzioni, un lavoratore di 22 anni e uno di 43 hanno riportato ustioni di terzo grado, in varie zone del corpo, provocte dalla fuoriuscita di acqua bollente avvenuta durante l’attività produttiva. Le cause, ancora sconosciute, sono sotto la lente dei Carabinieri. Le vittime sono state trasportate immediatamente, con l’elicottero Pegaso, al Centro grandi ustionati “Bufalini” di Cesena. Sul luogo dell’incidente si sono recate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro con i carabinieri.