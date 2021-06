Firenze – Una vera e propria kermesse, una riprova non solo dell’esistenza ben radicata di un laboratorio sociale che da 15 anni anima e dà vita a iniziative di socializzazione, sport, cultura, formazione che coinvolgono il territorio, ma anche l’affermazione che quel territorio non può essere preso, ritagliato e sponsorizzato al di là del consenso informato dei residenti: l’Ex-Emerson, il centro sociale che da 15 anni custodisce e vive lo spicchio abbandonato di area pedecollinare di via Bellagio, si è messo in piazza. Piazza Dalmazia, nello specifico, con le sue iniziative, i laboratori, il cinema, la danza, le attività sportive, i libri e i dibattiti e tanto altro. L’area, che si trova sul confine con il comune di Sesto, è stata messa all’asta dal curatore fallimentare della proprietà. Forte la partecipazione, tanti i contributi e la solidarietà. Prossimo appuntamento, il 13 luglio, prima data dell’asta, in piazza Beccaria.

Foto: Luca Grillandini