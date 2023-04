Firenze – Pasqua amara all’ex Gkn, ma nessuna intenzione di gettare la spugna. Anzi.

Ancora un mese senza buste paga, no riconoscimento dei turni di lavoro, delle ferie, dei permessi, Tfr, contributi. Non demorde dall’assedio, come dicono dall’Rsu, la QF, sebbene giovedì 6 aprile scorso abbia incassato la seconda sentenza di opposizione a un decreto ingiuntivo da parte di QF dove, per l’ennesima volta, l’azienda ha perso: “L’obbligo retributivo datoriale è immutato anche quando il trattamento CIGO richiesto non sia statoc oncesso (…) Il datore di lavoro non ha fornito alcuna prova che l’impossibilità della prestazione lavorativa non le fosse imputabile e della dedotta “inagibilità” dello stabilimento”.

Seconda vittoria dunque dopo la prima sentenza a favore dei lavoratori della scorsa settimana e dopo che il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una delibera relativa al Patto di Solidarietà con la Soms Insorgiamo.

Una delibera che impegna alla “creazione di un tavolo interistituzionale” tra Comune, Città Metropolitana e Regione con i rappresentanti della Soms Insorgiamo per monitorare il piano industriale, favorire i contatti con le università e varare un piano di offerta formativa. Un passo avanti importante, da cui si sono sfilate Italia Viva e la destra, che hanno deciso di votare contro.

Intanto, il crowdfunding vola. “Una spallata dopo l’altra, rompiamo l’assedio, a cominciare dal crowdfunding – sottolinea l’RSU ex Gkn – con oltre 82mila euro di raccolta siamo in “overfunding” e proseguiamo fino all’8 maggio: polverizzato l’obiettivo, cerchiamo di raddoppiarlo. Di fatto la campagna inizia ora e il concerto al Viper a Firenze è un’altra tappa fondamentale di questo percorso”.

Un percorso che si arricchisce di ulteriori momenti come i tre giorni tra il 14 e il 17 aprile in cui sono in preparazione approfondimenti, incontri per illustrare ancora una volta il piano industriale elaborato dal Collettivo di Fabbrica e dal gruppo di ricercatori solidali, e le possibilità di workers buy out (di fatto il salvataggio dell’azienda realizzata dai lavoratori che ne diventano i proprietari). Su questa base verranno raccolte le manifestazioni di interesse per la futura cooperativa. In un certo senso, si aprono le posizioni per le future assunzioni.

Il link della campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/