Firenze – Sull’operazione che riguarda la riqualificazione dell’ex ospedale militare San Gallo a Firenze, delibera approvato ieri lunedì 23 maggio, il gruppo del Partito Democratico ha depositato tre Ordini del Giorno. “I tre Ordini del Giorno – spiegano il capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano ed il presidente della Commissione urbanistica e patrimonio Renzo Pampaloni – verranno discussi nella prossima seduta consiliare”.

I tre Ordini del Giorno – Nel primo Ordine del Giorno si impegnano “sindaco e giunta a valutare nella fasi di progettazione la richiesta di riduzione della porzione di muro prospiciente la nuova piazza ad uso pubblico in modo da incrementare la permeabilità visiva tra Via Cavour e la nuova piazza;

nel secondo Ordine del Giorno “impegniamo sindaco e giunta a monitorare e garantire, sia in fase di esecuzione che di esercizio, la piena accessibilità alle aree ad uso pubblico e dei locali privati aperti al pubblico previsti nel comparto ex Ospedale Militare San Gallo. Inoltre, a destinare quota parte degli oneri di urbanizzazione per finanziare interventi aggiuntivi extracomparto, rivolti all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, per la creazione di accessibilità dall’esterno verso il comparto stesso”.

Infine, concludono il capogruppo PD Nicola Armentano ed il presidente della Commissione urbanistica e patrimonio Renzo Pampaloni “nel terzo Ordine del Giorno impegnamo sindaco e giunta a confermare e rafforzare nelle future scelte urbanistiche, che saranno possibili con la nuova normativa che potrebbe consentire ai Comuni di individuare le aree a destinazione residenziale “pura” (dove cioè non è possibile localizzare attività ricettiva extra-alberghiera), la scelta di non insediare nelle unità immobiliari residenziali da realizzare nel complesso delle attività di affittacamere, Bed and Breakfast, case e appartamenti per vacanze”.