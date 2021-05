Firenze – Taglia la testa alle polemiche, l’assessora al welfare Sara Funaro, che in consiglio comunale chiarisce la questione che riguarda l’ipotizzato trasferimento del Serd di Villa Basilewsky nei locali ex Ispro di Viale Volta: l’ex Ispro non sarà utilizzato a questa bisogna. L’assessore lo ha dichiarato in risposta al question time avanzato dai consiglieri coumnali M5S Roberto de Blasi e Lorenzo Masi.

“Momentaneamente l’attività del Serd di Villa Basilewsky si concentrerà sui restanti tre Serd di Firenze – ha spiegato Funaro, sulla base di quanto concordato con la Direzione dell’Ausl Toscana Centro – ovvero su quelli in via D’Annunzio, Borgo Pinti e Lungarno SantaRosa, in attesa di attivare, entro marzo 2022, il nuovo Serd del Quartiere 5 nei locali che saranno realizzati in via Mariti. Per quanto riguarda i locali di viale Volta, l’azienda sanitaria sta valutando la possibilità di concentrarci l’attività riabilitativa della neuropsichiatria infantile, attualmente svolta in via D’Annunzio. Al momento è in atto anche la valutazione dell’accreditabilità dei locali ex Ispro da parte dell’Ausl”.

“Questa soluzione permetterà di ridurre la pressione, oltre che sulla neuropsichiatra infantile in via D’Annunzio, anche sul presidio delle Piagge – ha concluso l’assessore – per il nuovo Serd in via Mariti auspichiamo che i lavori vengano realizzati nel più breve tempo possibile”.