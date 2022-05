Firenze – Aveva pensato bene di far volare il proprio drone sul lungarno in cui si affaccia il consolato degli Usa, ma in meno che non si dica si è ritrovato fermato e denunciato. Si tratta di un turista trentenne, americano, che stamattina verso le 6 ha messo in zione il drone, forse per approfittare del magico momento in cui la città si sveglia. Il volo è durato pochi attimi, dal momento che la sicurezza del cconsolato, accortasi di ciò che stava accadendo, è intervenuta chiamando la polizia. La denuncia in questura riguarda esercizio abusivo della navigazione aerea, violazione del divieto di sorvolo sulla città e anche sanzionato per la mancanza di assicurazione, che è obbligatoria.