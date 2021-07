Firenze – Una nota di Publiacqua mette in guardia da persone che, spacciandosi per tecnici di Publiacqua, chiedono di entrare in casa per un controllo della qualità delle acque erogate dal rubinetto. La segnalazione della partecipata parte dalla segnalazione di una cittadina residente in via San Francesco d’Assisi nella zona del Galluzzo (Comune di Firenze) che ha segnalato due persone che, fingendosi incaricati di Publiacqua, hanno chiesto di entrare in casa per presunti controlli sulla potabilità dell’acqua del rubinetto adducendo come scusa il presunto malore di una vicina per la presenza di vermi nell’acqua. Quando la sig.ra ha detto loro di voler chiamare il nipote i due si sono dileguati rapidamente.

Publiacqua ricorda ai cittadini che “nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo controlli su abitazioni private e che il suo personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni”.

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all’azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.