Sergio Parrini fiorentino di Pontassieve è stato per due mandati Segretario provinciale ed era adesso Vice Segretario della FAP Acli Toscana.

Ma soprattutto è stato colui che ha portato la FAP fiorentina a una forte crescita numerica e qualitativa.

Forte di una lunga esperienza sindacale, Parrini ha portato il sindacato pensionati aderente alle Acli ad affermarsi tra la popolazione anziana con una assidua e diretta attività di assistenza e di consulenza non solo sulle tematiche pensionistiche ma su tutte le problematiche sociali . Inoltre ha portato la FAP ad essere interlocutrice delle istituzioni locali e delle associazioni di volontariato .

Riporto infine una significativa esperienza personale…Dopo una lunghissima stagione come dirigente Acli avevo ritenuto opportuno fare spazio alle nuove generazioni. Ebbene, Sergio Parrini mi fece conoscere il mondo della FAP (Federazione anziani e pensionati). Un mondo in cui noi anziani non eravamo dei “superati” ma anzi in piena attività… E l’esempio era proprio lui con la capacita di unire l’esperienza all’entusiasmo di tipo giovanile” ..un valore aggiunto che può essere un esempio per l’intera dimensione sociale. E Sergio Parrini ha saputo essere un leader e un esempio per tutti i nuovi dirigenti della FAP.