Firenze – Si svolge a Firenze il 16 e17 febbraio 2023 un convegno di grande attualità, che pur essendo rivolto agli addetti ai lavori ha però anche la finalità di promuovere la comprensione della ricerca farmacologica.

Organizzato dai Professori Carla Ghelardini (nella foto con il suo gruppo di ricerca) e Lorenzo Di Cesare Mannelli, entrambi del Dipartimento Neurofarba Università di Firenze, ha per tema “Nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie algiche intestinali”, che da profani interpretiamo come risposta all’indirizzo che con sempre maggior intensità vede il mantenimento della salute fisica ed emotiva come elementi essenziali, e in armonia fra loro, per il benessere della persona.

Il convegno monotematico si colloca nell’ambito delle iniziative di promozione culturale della Società Italiana di Farmacologia: questa si propone il duplice scopo di fare il punto sulle più recenti scoperte nell’ambito dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie croniche intestinali (fra queste la possibilità di riprodurre in laboratorio organi complessi come l’intestino, facendoli crescere all’esterno di un organismo), come di esplorare il potenziale terapeutico di nuove applicazioni, mirate sia al trattamento della patologia di base sia alla gestione dei sintomi a questa correlati, in particolare il dolore.