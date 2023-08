Fiesole – C’è tempo ancora fino al 17 settembre per visitare la mostra dedicata a Fernando Farulli per i 100 anni dalla nascita. Rispettando l’ordine cronologico della sua produzione, sono tre i luoghi in cui è posta una selezione delle opere dell’artista, che è stato per circa venti anni anche innovatore assessore alla cultura del Comune di Fiesole: due esposizioni sono nella stessa Fiesole, presso la Sala del Basolato e presso la Sala Costantini, e la terza è presso il Museo dell’Accademia in via Ricasoli a Firenze. (Carlo Carotenuto Florence Tv)