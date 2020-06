Firenze – Prime misure concrete del Comune di Firenze per le società sportive fiorentine assegnatarie di spazi nelle palestre scolastiche e negli impianti sportivi a gestione diretta dell’amministrazione.

Il piano di aiuti è contenuto nella delibera presentata dall’assessore allo sport Cosimo Guccione che é stata approvata mercoledì dalla giunta comunale. Anzitutto i club non dovranno corrispondere l’affitto per gli spazi-palestra non utilizzati nel periodo di chiusura forzata.

E, inoltre, potranno chiedere di usufruire gratuitamente, per giugno, luglio ed agosto, delle palestre all’interno degli impianti sportivi in gestione diretta, delle palestre delle scuole comunali nonché delle aree sportive attrezzate all’aperto. Queste ultime potranno essere richieste secondo le modalità previste da un apposito avviso appena pubblicato. Alle società sportive toccherà garantire il rispetto delle linee guida e degli appositi protocolli attuativi oltre alla pulizia e la sanificazione dei luoghi e delle attrezzature, da effettuare secondo le indicazioni dell’azienda sanitaria locale.

La delibera conferma infine, per la prossima stagione sportiva, i palinsesti delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi in gestione diretta, approvati per questa stagione previa conferma delle fasce orarie di disponibilità da parte dei dirigenti scolastici e salvo rinuncia degli assegnatari.

“Questa delibera – ha spiegato l’assessore Guccione – è stata il frutto del lungo e costante ascolto delle società sportive cittadine e del lavoro quotidiano con i Presidenti di Quartiere. Abbiamo deciso di fare squadra contro la crisi scatenata dall’epidemia di coronavirus per individuare soluzioni concrete per far ripartire un settore fortemente penalizzato. Della chiusura forzata ne hanno fatto le spese le società che svolgono attività agonistiche, i titolari di palestre, gli allenatori, i personal trainer e, infine, tutti coloro che fanno semplicemente attività per mantenersi in una buona forma fisica”.