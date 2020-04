Firenze – Sono in corso gli incontri del presidente della Regione Enrico Rossi con i rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e dei distretti produttivi della Toscana. L’eventuale riapertura di alcune realtà produttive regionali, anzitutto quelle più vocate all’export, richiede infatti la preparazione per arrivare nel miglior odo possibile alla fase due. Le consultazioni in corso dureranno sino alla fine della settimana, al termine della quale saranno assunti alcuni indirizzi e alcune decisioni nel segno della uniformità, della condivisione e della tutela della salute dell’intera comunità.

“L’obiettivo – dichiara il presidente Rossi – è quello di accompagnare le eventuali riaperture con condizioni di sicurezza e protezione individuale adeguate alle esigenze produttive e alle caratteristiche di questa emergenza sanitaria con cui dovremo convivere ancora per diverso tempo”.