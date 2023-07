Firenze – Al Florence Dance Festival Sonos di Mystes Dance Company con la coreografia e la regia di Gigi Nieddu e W-rap di Company Blucon la coreografia di Charlotte Zerbey e Alessandro Certini (Lunedì 3 luglio, ore 21,30).

Con il termine “sonos“, dal greco antico “suono” o “rumore”, Nieddu intende porre l’accento sulla potenza della musica, utilizzando come pretesto la storia di un artista solitario che, attraverso essa, trova la sua ragione di vita. La musica gli permette di rivivere emozioni che lo portano a creare un mondo tutto suo, fino a rimanerne affascinato e imprigionato al tempo stesso.

La Mystes Dance Company è una Compagnia di Danza e Sperimentazione Urbana fondata e diretta da Gigi Nieddu. Realtà toscana affermata da oramai diverso tempo, la Compagnia ha avuto l’onore di portare per prima la Danza Urbana in luoghi ed Eventi di rilevanza internazionale, come il Florence Museo del Bargello, Santa Maria Novella, Gli Uffizi. Degne di nota collaborazioni negli anni con alcuni marchi internazionali come Samsung e Armani.

L’impianto coreografico delle proprie narrazioni, fortemente emotive, affonda le sue radici chiaramente nell’Hip Hop. La Danza Urbana, quindi, è la base di tutto questo, ma intesa in un modo diverso da come viene spesso rappresentata, inserita in un contesto funzionale allo spettacolo, legandosi a musicalità elettroniche e sperimentali, andando oltre i soliti clichè.

W-rap

Rutilanti dati economici e bulimiche informazioni radenti la neo tirannia della privacy, governano minacciose identità digitali che ostacolano l’esperienza semplice della vita, vera, unica fonte naturale. Un’autenticità che è spesso surrogata e sempre più affollata da necessità apparenti, auto-complicazioni che nascondono temi concreti su cui riflettere. Nel mondo perduto, quello più semplice e vivo, secolare e umano, W-rap (Word – rap = chanting on a beat), ricerca il motivo della bellezza e dei ritmi, i segni minimi delle pulsazioni accorate e della fragile ribellione poetica dei legami.

Alessandro Certini e Charlotte Zerbey dal 1979 conducono la loro ricerca tecnica e artistica in nord Europa. Nel 1989 in Italia fondano la compagnia di danza contemporanea Company Blu. Il percorso artistico della compagnia va dalla produzione di spettacoli alla ricerca coreografica, dall’improvvisazione alla didattica.

La produzione artistica di Company Blu è sostenuta dal MiC – Ministero della Cultura. Da anni è residenza artistica regionale, presso il Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino con il progetto TRAM.

sonos

regia e coreografia: Gigi Nieddu

assistente coreografia: Jessica Capanni

danzatori: Asia Belfiore, Jessica Capanni, , Sara Chiarelli, Giulia Inverso, Martina Manna

musica: bzur, r.Roo, Subheim, Jesto, Access to Arasaka, Long Arm, Shpongle

costumi: Ilaria Bartoli

W-rap

Ideazione, coreografia, danza e testi dal vivo:Charlotte Zerbey e Alessandro Certini

con la collaborazione di Claudia Catarzi, Nicola Cisternino, Sara Sguotti, Fabio Bergaglio

musiche dal vivo: Spartaco Cortesi e Nicola Vernuccio

luci: Vincenzo Alterini