Firenze – Un odg di Fratelli d’Italia è in attesa di votazione in commissione bilancio, ricordano il capogruppo Alessandro Draghi e del consigliere Jacopo Cellai. Nel merito, l’atto contiene la richiesta all’amministrazione comunale di richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale, al fine di agevolare i proprietari di immobili accatastati in A1 ma che non presentano più caratteristiche di particolare pregio.

“L’atto sollecita l’amministrazione a farsi carico presso le istituzioni statali competenti affinché stabiliscano delle procedure trasparenti e celeri con le quali i singoli cittadini possano domandare la modifica di accatastamento degli immobili di proprietà privata – spiegano dal gruppo di FdI – Firenze ha quasi 3000 immobili in A1, seconda in questa speciale classifica solo a Genova, gli stessi che ha Roma, nonostante sia dieci volte più grande. Alcuni grandi comuni, fra cui Milano, Bari, Roma e Perugia hanno già intrapreso azioni volte alla revisione, ma qui invece Comune e Agenzia del territorio fanno gli gnorri”.