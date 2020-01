Firenze – Sit-in di protesta contro Nardella e la sua giunta. A metterla in scena, Fratelli d’Italia, con il capogruppo di FdI Alessandro Draghi e il capogruppo regionale Paolo Marcheschi. Il messaggio all’amministrazione, “i cittadini onesti pagano le multe, e non hanno santi in paradiso a cui chiedere di farsele cancellare”.