Prato – Nel giorno di Ferragosto apertura straordinaria del museo del Tessuto di Prato che sarà aperto dalle 10 alle 19. E con l’acquisto di un biglietto ordinario si potrà visitare la mostra “Due secoli di textile e fashion design”. Un’opportunità per chi rimane in città di ripercorrere non soltanto la storia tessile della città attraverso le opere in allestimento permanente, ma anche di visitare la suggestiva mostra “Due secoli di textile e fashion design”,con i suoi splendidi abiti, tessuti ed accessori, (più di 100) che raccontano le trasformazioni del settore tessile dalla fine del Settecento fino alla metà del Novecento, grazie soprattutto alla meccanizzazione dei processi produttivi.

Possibilità di acquistare il biglietto di ingresso direttamente in cassa oppure sul sito www.museodeltessuto.it. Chiuso per la festività dell’Assunta il Museo Pecci.