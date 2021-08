Firenze – I Musei civici di Firenze saranno aperti anche a Ferragosto. Domenica prossima, quindi, il pubblico potrà visitare (nel rispetto ovviamente dei protocolli e disposizioni in materia di accesso) il Museo di Palazzo Vecchio (inclusa la Sala dei Duecento con la mostra sugli Arazzi medicei, dalle 9 alle 19), il Museo Stefano Bardini (dalle 11 alle 17), il Museo Novecento (dalle 11 alle 21), la Cappella Brancacci (dalle 13 alle 17), la Fondazione Romano (dalle 13 alle 17), il Forte Belvedere (dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito) e il Complesso di Santa Maria Novella (dalle 12 alle 17).

“Abbiamo voluto garantire un servizio fondamentale della nostra città anche a Ferragosto – spiega l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. L’apertura di Palazzo Vecchio e dei musei civici sarà un incentivo, in chiave culturale, alla ripresa di un turismo consapevole oltre che una determinante azione che contribuisce alla rinascita della nostra città. I musei civici sono gestiti con competenza e ogni cautela nel rispetto delle prescrizioni normative anti-Covid e sono da considerarsi luoghi sicuri e correttamente organizzati”.

Nella giornata di Ferragosto sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate e agli itinerari family organizzati da MUS.E nei musei civici fiorentini. Si comincia dal Museo di Palazzo Vecchio, dove sarà possibile visitare percorsi segreti (disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, appena stati riattivati dopo un anno e mezzo di chiusura al pubblico), ma ci sarà anche la possibilità di partecipare alle altre attività per adulti e per famiglie: visite guidate al palazzo, “Favola della tartaruga con la vela”, “Per fare una città ci vuole un fiore” e “Vita di corte” dedicate ai bambini. Al Museo Novecento, oltre alle visite guidate alle numerose mostre temporanee si potrà partecipare agli atelier “Disegnare per vedere” sulla mostra dedicata a Henry Moore. Visite guidate anche al complesso di Santa Maria Novella. Al Forte Belvedere sarà possibile vedere le due mostre in corso “Pienovuoto. Massimo Vitali” e “Italie: dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”. Infine, attive anche le visite al Memoriale di Auschwitz (15.30, 16.30 e 17:30) e alla Torre San Niccolò (dalle 17 alle 19.30; visite guidate ogni 30 minuti); attive anche le passeggiate dantesche con partenza da Palazzo Vecchio (alle 11:30). Tutte le proposte sono fruibili su prenotazione. Info e prenotazioni: info@musefirenze.it, oppure 055 2768224 (Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica dalle 9.30 alle 12.30).