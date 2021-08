Firenze – Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 gran parte dei musei, aree archeologiche, parchi e ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana resteranno aperti. Sarà un’occasione piacevole e stimolante per immergersi tra capolavori di ogni epoca e civiltà, in un itinerario che va dalle più celebri città d’arte fino ai piccoli e preziosi borghi della provincia.

A Firenze per l’occasione riapre il secondo piano del Museo archeologico nazionale e tornano visibili al pubblico alcuni dei suoi più celebri capolavori: il Vaso François, il Sarcofago delle Amazzoni e le statue bronzee dell’Idolino di Pesaro e della Minerva di Arezzo, inoltre prosegue fino a ottobre la mostra “Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona” e al primo piano si potrà ammirare anche lo straordinario recente restauro della “Testa Lorenzini” realizzato con i laser di EL.EN Group.

Al Museo di San Marco nella nuova Sala del Beato Angelico, insieme alla ineguagliabile esposizione monografica degli straordinari capolavori del pittore e frate domenicano, fra cui anche la Pala di Bosco ai Frati appena restaurata, è esposto anche un ritratto ideale del Beato Angelico di Carlo Dolci del 1648, dove l’artista è raffigurato a tre quarti, con il capo coperto e una luce che dall’alto gli illumina il volto.

Ad Arezzo al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” è in corso la mostra “Through our eyes”, con gli scatti fotografici dei minori rifugiati nell’hotspot di Samos aperta fino all’11 settembre 2021, visitabile ad ingresso libero negli orari di apertura del Museo.

Al Museo di Casa Vasari è appena stata inaugurata la nuova Sala Video che arricchisce il percorso museale con il contributo multimediale “Giorgio Vasari si racconta. Ritratto dell’artista aretino attraverso le vicende della sua dimora“ con tecniche di animazione e modellazione 3D.

All’Isola d’Elba a Portoferraio per le celebrazioni del bicentenario della morte di Napoleone e grazie ad un accordo tra la Direzione regionale musei della Toscana e il Comune di Portoferraio le due residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini e Villa San Martino saranno aperte al pubblico con un orario di visita ampliato, per accogliere turisti e visitatori nella stagione estiva. I due musei saranno aperti nei giorni feriali con orario continuato dalle 9 alle 18.30, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.30, ad esclusione di un giorno di riposo alternato tra le due strutture.

A Orbetello l’Area archeologica dell’Antica città di Cosa sabato 14 agosto ospita uno spettacolo teatrale della Compagnia Centrale dell’Arte dedicato ai bambini “Storie dalla Storia – MITI sotto la tenda” con due repliche alle ore 16.30 e alle 17.30. Un’attrice/narratrice racconterà al pubblico dei bambini storie, miti e leggende come l’Odissea e l’Eneide.

A Lucca domenica 15 agosto nel Museo di Villa Guinigi è possibile prenotare una visita guidata gratuita alla mostra “Nuovi studi su Matteo Civitali” che presenta due opere inedite, il Salvator Coronatus di Santa Maria Corteorlandini e la Madonna col Bambino di Colle di Compito attribuite all’artista al termine delle indagini del RIS sulle impronte digitali dell’autore.

Infine a Chiusi il Museo nazionale , nell’ambito del Festival Orizzonti, ospita la mostra “Stratificazioni” del pittore Gianfranco Gobbini. Undici opere dell’artista saranno esposte nelle sale del museo in dialogo con i reperti antichi.

Per poter accedere a musei, monumenti, aree archeologiche, parchi e giardini della Direzione regionale musei della Toscana è obbligatorio esibire il Green Pass insieme a un valido documento di identità. Sono esclusi i bambini di età inferiore ai 12 anni e le persone con certificazione medica specifica (info e modalità di prenotazione e di ingresso sulle rispettive pagine dei musei nel sito www.polomusealetoscana.beniculturali.it