Firenze – Domani Ferragosto tre corse coinvolgono anche il ciclismo toscano. Al vertice il Giro della Lombardia, una classicissima del ciclismo mondiale professionisti.

Partenza da Bergamo ed arrivo a Como. Sono 231 chilometri molto impegnativi per le diverse salite da affrontare tra le quali la Madonna del Ghisallo ed il “muro” di Sormano. Il via alle ore 12,20 l’arrivo previsto intorno alle 18,30. La corsa sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Eurosport.

La Vini Zebu, squadra toscana di San Baronto (Pistoia)sarà in gara con il capitano Giovanni Visconti (nel “Lombardia” tre volte nei primi dieci), il neo zelandese James Mitri, Lorenzo Rota, Marco Frapposti, Andrea Garosio, Matteo Spreafico e Lorenzo Fortunato.

Invece la squadra professionisti femminile Aromitalia di Vaiano diretta da Matteo Ferrari sarà in Francia nel “G.P. La Perigord Ladies” partenza da Comille ed arrivo a Boualazac chilometri 100.

Queste le atlete di Vaiano: Letizia Borghesi, Sofia Collinelli; la scalatrice Nicole D’Agostin; e le toscane Giulia Marchesini, Emilia Matteoli e Gemma Sernissi.

Infine domani pomeriggio a Marginone di Lucca 114 allievi si contenderanno il titolo toscano a cronometro. Il percorso non facile (prevede anche l’impennata di Montecarlo) misura chilometri 8,200. Il primo partirà alle ore 14.

Tanti i candidati al titolo tra i quali Lorenzo Conforti (GS. Iperfinish Stabbia)campione in carica.