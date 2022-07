Firenze – Lavori di manutenzione straordinaria alla galleria “Pellegrino” tra Firenze Statuto e Firenze Campo di Marte. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque, oltre alla sostituzione totale della massicciata, dei binari e delle traverse. L’investimento economico è di circa 2,5 milioni di euro.

Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte dalle 23.30 di domenica 7 alle 4.30 di sabato 27 agosto 2022.

I lavori di manutenzione sono realizzati per mantenere gli standard di sicurezza e per il miglioramento delle prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria; vengono svolti nel periodo estivo in concomitanza con la chiusura delle scuole e la riduzione della domanda di mobilità per lavoro.

Durante le attività di cantiere è prevista la cancellazione di alcuni treni Alta Velocità che non avevano in programma la fermata a Firenze Santa Maria Novella.

Gli Intercity in transito da Firenze che non avevano fermata a Firenze SMN saranno deviati sulla linea Tirrenica o Adriatica.

Per quanto riguarda il trasporto regionale i treni di cintura Montevarchi-Pistoia sono cancellati, mentre i servizi sulle linee Faentina e del Valdarno subiranno una riprogrammazione. Previsti bus sostitutivi tra Pontassieve-Firenze SMN e tra Montevarchi-Ponticino/Arezzo.

I nuovi orari possono essere consultati nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie in modo da poter pianificare i viaggi in anticipo in maniera più coerente alle proprie esigenze.

Saranno circa 50 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con 2 treni cantiere e numerosi mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.