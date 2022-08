Firenze – Conclusi questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria alla galleria “Pellegrino” tra Firenze Statuto e Firenze Campo di Marte realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Alle 4.30 è ripresa come da programma la circolazione ferroviaria tra le due località. Durante le attività di cantiere iniziate lo scorso 7 agosto, è stato realizzato un nuovo sistema di deflusso delle acque e si è provveduto alla sostituzione totale della massicciata, dei binari e delle traverse. I lavori di manutenzione sono stati realizzati per mantenere gli standard di sicurezza e per il miglioramento delle prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria. Sono state circa 50 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con l’ausilio di 3 treni cantiere e numerosi mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili. L’investimento economico è stato di circa 2,5 milioni di euro.