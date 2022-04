Vicopisano – Rigenerazione urbana, il progetto “Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano”, presentato dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano, è tra le 10 proposte selezionate dalla Regione Toscana nella manifestazione d’interesse, chiusa il 31 marzo scorso, per l’ammissione al Programma FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027) con 6 milioni di Euro (pari all’80% del valore della progettazione complessiva).

Le idee progettuali scelte sono state illustrate dal Presidente Eugenio Giani e dall’Assessore regionale al Governo del territorio, Stefano Baccelli. Esse entreranno, dunque, a far parte della proposta complessiva del Programma regionale, approvata in Giunta, che sarà trasmessa nei prossimi giorni alla Commissione Europea.

Il progetto di Bientina, Buti Calcinaia e Vicopisano, oltre alle singole proposte presentate dai Comuni, ha una serie di connessioni sociali, culturali, economiche e urbane, fitte e forti e ricade su un territorio omogeneo. Il suo obiettivo generale è il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale attraverso lo sviluppo di un sistema territoriale unico, ricco di storia, con un patrimonio di grande valore storico, architettonico e paesaggistico.

Basti pensare solo ad alcune delle scelte condivise che i quattro Comuni hanno operato: la rete delle biblioteche Bibliolandia, la rete museale e i progetti di mobilità sostenibile, come “greenway Lucca – Pontedera” che attraversa i quattro Comuni.

È stata riconosciuta, prima di tutto, nel progetto presentato, la capacità dei quattro Comuni di recuperare e valorizzare importanti edifici. E, oltre a questo, il saper unire al recupero funzionale una essenziale dimensione di socialità, di cultura e di eventi condivisa.

Le parole dei primi cittadini, con un focus sugli interventi, Comune per Comune, confluiti nel progetto.

“Per Buti è un risultato straordinario – dice la Sindaca Arianna Buti (foto) – grazie a questo importante contributo sarà possibile intervenire sul secondo lotto di Castel Tonini e completare il recupero dell’intero complesso. Ma non è finita qua, abbiamo ottenuto anche un grosso finanziamento per il restauro conservativo e per il miglioramento dell’efficientamento energetico del Teatro di Bartolo. Due strutture rappresentative del paese, della sua storia e delle sue tradizioni che verranno restituite, nel loro splendore, alla comunità.”

“Con questo finanziamento – interviene il Sindaco di Bientina, Dario Carmassi -porteremo a nuova vita una grande parte del centro storico: Piazzetta dell’Angiolo, Piazzetta dei Portici, l’intera Torre Civica, come museo di storia antica del territorio e biblioteca comunale, l’oratorio di San Domenico, la ex chiesa di San Girolamo come spazio polivalente. Si tratta di una piccola galassia di nomi e luoghi del cuore per la nostra comunità. In linea più generale, il bando fa parte di una sfida più ampia, che stiamo vincendo: immaginare, progettare e ottenere una Bientina più bella, moderna e attraente.”

“Sono orgoglioso che sia stato riconosciuto – afferma il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi – il valore di un progetto condiviso e di ampio respiro di cui il Comune di Calcinaia è capofila. La strategia unitaria è tesa al miglioramento della qualità della vita e all’inclusione sociale oltreché alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dei territori coinvolti. Nel nostro Comune essa si declina con il restauro e la rigenerazione urbana, all’interno del centro storico del capoluogo, degli edifici di interesse culturale ricompresi fra Torre Upezzinghi, Torre Mozza e Museo della Ceramica. L’obiettivo è creare centri espositivi, didattici e un polo museale di eccellenza, legato alla ulteriore valorizzazione dell’arte della ceramica che da sempre contraddistingue Calcinaia.”

“Per la nostra comunità – conclude il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci – un altro sogno che si realizzerà. Intendiamo, infatti, recuperare la ex scuola elementare di Vicopisano, in Piazza Cavalca, trasferendo poi al suo interno la Biblioteca, l’ufficio turistico, uno spazio per le associazioni e un Polo Museale permanente.”