Fiumalbo – Presso la suggestiva rocca di Fiumalbo (fortezza medievale che risale al 1032 ) contrassegnata dalla torre che domina l’antico borgo dell’Appennino modenese, in area di confine con la Toscana, si tiene sabato 13 alle ore 21. una interessante iniziativa : il concerto di Gypsinduo – Radici in movimento -“una chitarra e una fisarmonica per lasciare traccia di originalità nella tradizione ‘.

La chitarra :Gio Stefani .Chitarrista dei Rio (www.rioofficial.it) suona inoltre musica celtica nel duo BiFolk. Docente di chitarra alla “Sonus Academy” di Sassuolo e di musica nelle scuole primarie.

La fisarmonica : Claudio Ughetti che ha partecipato con Pierangelo Bertoli a varie incisioni , a numerosi concerti e a tre edizioni del Club Tenco. Partecipa a rassegne nazionali con “Ensemble d’autore” e a numerosi spettacoli con l’attrice Isabella Dapinguente.

.Gyosinduo è fusione di due anime musicali nomadi unite in uno spettacolo unico e vibrante.

“Una piccola carovana in costante movimento spinta dalla curiosità e dalla ricerca di musica proveniente dal centro dell’umanità; un incontro di popoli in epoche diverse uniti sotto lo stesso cielo stellato”

Gypsinduo,quindi come. dialogo,improvvisazione, e personalità in piena libertà espressiva tramite il linguaggio universale della musica.

Non a caso di Gio Stefani si legge che “vive in musica, respira esperienze e naviga su correnti musicali senza fissa dimora” ..viaggia “memorizzando suoni,sensazioni,emozioni”. E di Claudio Ughetti che è ” appassionato ricercatore delle .musiche del mondo più emozionanti che condivide con amici musicisti e attori se sensibili e ricettivi”.

Ingresso a offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’AVAP servizio ambulanze di Fiumalbo.