AREZZO – Domenica 23 ottobre 2022 il Centro di Aggregazione Sociale Villa Severi, in via Francesco Redi ad Arezzo, ospita la “Festa dei funghi” organizzata in collaborazione con il Gruppo Micologico di Arezzo e gli Scout CNGEI.

Dalle ore 10 fino alla sera ci sarà da divertirsi e mangiare uno dei prodotti più amati della stagione autunnale.

I partecipanti potranno vedere la “40° Mostra Micologica”, dove verranno premiati il fungo più grosso e quello più originale.

Per i ragazzi, dalle ore 16 fino alle ore 20, il gruppo scout CNGEI proporrà una divertente “Caccia al tesoro”.

Il Centro di Aggregazione Sociale Villa Severi preparerà per l’occasione una “Merenda d’Autunno” con pizza e ciaccia al prosciutto cotta al forno a legna, baldino e castagne arrosto.

Sarà una giornata da vivere nel bel parco a est della città, immersi nella natura e nei colori della stagione, camminando e imparando a conoscere e riconoscere le varie tipologie di funghi.