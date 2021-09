Vaglia – Vengono dalla vallata, ma anche da oltre il crinale, sono famiglie, gruppi di giovani, turisti. Si tratta di una vera e propria festa in onore della bacca violacea con sfumature di blu, che viene declinata in mlle preparazioni, per andare incontro ai palati più esigenti. Ma sulle bancarelle è possibile comprare anche ortaggi a chilometro zero, capolavori come la marmellata di ciliege o di cotogne, succo di frutta e via discorrendo. Così il pomeriggio domenicale si dipana circondato dalle alte colline boscose in cui giace Vaglia, aspettando l’evento finale, il concerto dei Mescaria, musica popolare colta, in perfetto connubio con le delicate specialità di una tradizione gastronomica popolare colta.