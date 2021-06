Pistoia – Si avvicina il 21 giugno, solstizio d’estate, e come ogni anno il Comune di Pistoia celebra la Festa europea della musica con un ricco cartellone di concerti e spettacoli organizzati in vari luoghi della città con la preziosa collaborazione di molte associazione e realtà culturali cittadine, nel rispetto delle misure anticovid.

«Con la Festa della musica – evidenzia Margherita Semplici, assessore alle attività culturali – tornano, con le dovute precauzioni, i concerti dal vivo nelle piazze e negli spazi all’aperto. Viene segnato così l’inizio di un estate in musica, andando a pescare soprattutto tra le molte realtà ed esperienze musicali e sonore che animano la nostra città durante tutto l’anno e che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, hanno modo di incontrarsi e di tornare a esibirsi di fronte a un pubblico».

Il programma comincia sabato 19 giugno con “Aspettando il Pistoia Blues 2021” in piazza Giovanni XXIII dove, alle 20.30, si esibiranno i Blues Clinics – Jam Session con gli allievi della scuola e a seguire, alle 21.30 Laura Piunti &Emiblues band.

Domenica 20 giugno gli eventi si svolgeranno in due luoghi: al Parterre di piazza San Francesco dove, alle 11.00, la Filarmonica Borgognoni offrirà un “aperitivo musicale” e a seguire, alle 16.30, lo spazio si animerà con una performance di “Musica in libertà” con vari gruppi ospiti e jam session. Alle 21.30 la serata si concluderà con il concerto del Gruppo Spontaneo della Banda Borgognoni.

L’altro spazio sarà piazza Giovanni XXIII dove con “Aspettando Pistoia Blues 2021” alle 20.30 torneranno i Blues Clinics – Jam Session con gli allievi della scuola e alle 21.30 il cantautore e musicista pistoiese Francesco Biadene presenterà il suo nuovo album “Di tempi scuri”.

Lunedì 21 giugno, giornata della Festa della musica, le antiche mura della Fortezza Santa Barbara ospiteranno, alle 21.30, “Voci nel tempo”, ovvero la scuola comunale di musica “T. Mabellini” di Pistoia farà scoprire i “colori” della voce, attraverso un viaggio che va dalla musica antica al jazz. Il musicista Nico Gori sottolineerà questo percorso con il suo clarinetto. L’evento è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria e assegnazione del posto (per informazioni e biglietteria, chiamare lo 0573 991609 – 27112).

Sempre lunedì 21 giugno la Fondazione Tronci – in corso Gramsci 37 – parteciperà alla Festa della musica dalle 18 alle 22 proponendo performance di artisti vari, che si alterneranno sulla scena.

Il programma prosegue martedì 22 giugno, alle 21, nella corte della Magnolia del Palazzo comunale con il concerto “…e i Grilli tornano a cantare” del coro di voci bianche “I Grilli cantanti” diretti da Lucia Innocenti Caramelli e accompagnati al piano da Daniele Biagini.

Alle 21.30 un tuffo nella musica di Astor Piazzolla, omaggiato nel centenario della nascita dal gruppo Exclusive Sax Quartet formato dai musicisti Valentina Renesto al sax soprano, Olga Costa al sax alto, Francesca Simonelli al sax tenore e Stefano Angeloni al sax baritono, che proporrà “Sax IV Seasoning” una lettura particolare delle Quattro Stagioni del compositore e musicista argentino.

Mercoledì 23 giugno, alle 21.30, ancora nella corte della Magnolia del Palazzo comunale torna a esibirsi la Filarmonica Pietro Borgognoni con il tradizionale “Concerto nella Corte”.

Giovedì 24 giugno, alle 21.30, piazza Giovanni XXIII si accenderà con il quartetto “Indigo 4tet” formato Cris Pacini al sax, Daniele Gorgone al piano, Nino Pellegrini al contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori alla batteria, mentre dalle 17 in Galleria Nazionale in via Atto Vannucci ci sarà da scoprire la proposta di “Musica Nuova” a cura dell’Associazione Galleria Nazionale di Pistoia.

Venerdì 25 giugno, in piazza Giovanni XXIII, dalle 21.30 sarà la volta della musica Gospel con il concerto “Gospel Night” del Coro Gospel Internazionale di Pistoia.

Sabato 26 giugno in piazza Giovanni XXIII, con “Aspettando Pistoia Blues 2021”, due gruppi tutti al femminile occuperanno la scena: alle 21.30 si terrà il concerto della band Electric G Experience e a seguire il gruppo delle AB29 (All Broken 29) concluderà la serata. In Galleria Nazionale dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 l’Archivio Roberto Marini organizza un pomeriggio e una serata dedicati alla presentazione del catalogo dell’Archivio. Dalle 21 alle 23 musica live con Sergio Montaleni House Band.

Domenica 27 giugno, il programma si conclude con “Aspettando Pistoia Blues 2021” in piazza Giovanni XXIII dove alle 21.30 si terrà il concerto del gruppo Leo Boni Trio composto da Leo Boni alla chitarra elettrica e voce, Francesca Taranto al basso elettrico e voce e Marco Barsanti alla batteria e voce.

Tutti gli eventi in calendario sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili in base alle normative di sicurezza.