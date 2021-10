Bagno a Ripoli – Festa della Transumanza, evento privato ospitato dalla famiglia Lisi per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Tumori Toscana. L’evento si svolgerà – Domenica 3 ottobre 2021 al Podere Biliotto (Via di Villamagna, al bivio per Loc. Ulivelli – Bagno a Ripoli – Fi) .

La tenuta affacciata su Firenze, aprirà le sue porte per una giornata alla scoperta delle antiche tradizioni e dei luoghi della vita pastorale, percorrendo antichi sentieri immersi nel verde delle colline e degustando prodotti tipici della fattoria.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche offerto dall’Associazione Tumori Toscana ai malati del territorio.

L’evento si avvale del patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Bagno a Ripoli e del supporto di Gelateria Vivoli, Istituto Comprensivo Teresa Mattei, Andrea Dini (GAE) e Associazione Podistica U.S. Nave.

“Ringraziamo la famiglia Lisi – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT – per aver ospitato la Festa della Transumanza. È una preziosa opportunità per creare sinergie fra realtà importanti del territorio, mondo del volontariato e cittadini. Siamo sicuri che sarà una bellissima giornata nel segno della valorizzazione territorio e della solidarietà. Grazie a questa manifestazione potremo dare un aiuto concreto a tanti malati di tumore, che mai come ora in questo periodo di pandemia, hanno bisogno di essere curati a casa e, soprattutto, di non essere lasciati soli”.